Aksa Akrilik'ten 50'nci yılına özel yatırım

Aksa Akrilik, üretime geçişinin 50'nci yılında sektöre model olması amacıyla iplik fabrikası yatırımını hayata geçireceğini duyurdu. Triko, aktif giyim, teknik tekstil ve el örgüsü gibi sektörlere yönelik üretim yapacak Aksafil için 20 bin metrekare büyüklüğünde yeni tesisin devreye alınacağı açıklandı.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, akrilik elyafın yeni kullanım alanlarına öncelik verdiklerini, Aksafil yatırımıyla Air Jet İplik Eğirme teknolojisi ile high bulk (hacimli) akrilik iplik üreteceklerini belirtti.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, üretime başlamasının 50'nci yılını yeni bir yatırımla taçlandırıyor. Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve her yıl ortalama 60 milyon dolar yatırım harcaması yapan şirket, proje için 27,5 milyon dolar değerinde bütçe ayırdı.

Yıl sonuna dek 10 bin metrekarelik ilk fazı devreye alınması planlanan tesisle, Aksafil markasıyla aktif giyim, triko, teknik tekstil ve el örgüsü pazarlarına yeni teknolojiyle üretilmiş ürünler sunulması hedefleniyor. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, yeni yatırımın Türk ve Japon mühendislerin 3 yıllık ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını ve yeni makine patentleri alındığını açıkladı.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERLE "İLK"LERİN PROJESİ

Yatırımın ilk fazında yılda 2 bin 500 ton, ikinci etabında ise yılda 7 bin 500 ton iplik üretileceğini belirten Taş, "Aksa Akrilik'in 50'nci yılında hayata geçirmekten gurur duyduğumuz Aksafil, aslında dünyada ilk kez uygulanan bir teknolojiyi sektöre sunuyor. İlk defa Aksafil'de yüzde 100 akrilik high bulk airjet ve corespun iplik üreteceğiz. Lideri olduğumuz düz örme sektörü ve hacimli ipliğe, Air Jet İplik Eğirme teknolojisiyle yeni bir iş modeli ve heyecan getirirken, genişleyen iş alanlarımızda da özel ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

YENİ TEKNOLOJİYLE DAKİKADA 550 METRE İPLİK ÇIKIŞ HIZI GERÇEKLEŞECEK

Taş, Air Jet İplik Eğirme teknolojisini tercih etme nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

"Ürünlerde daha az tüylülük ve daha net bir görünüm sağlayan sistemle dakikada 550 metre iplik çıkış hızı gerçekleştiğinden, maliyet düşüyor ve verimlilik artıyor. Yüksek nem emiliminin yanı sıra, diğer iplik eğirme sistemlerine kıyasla boncuklanma, aşınma ve yıkamaya karşı yüksek dirence sahip, işlevsel bir teknoloji. İplik sektörüne örnek olacak tesisimize tüm müşterilerimizi davet ediyoruz."

KISA ELYAF İPLİK ÜRETİMİNDE AKRİLİK ELYAF KULLANILACAK

Aksafil'in hedeflerini açıklayan Taş, kısa elyaf iplik üretiminde yeni teknolojilerle akrilik elyafın kullanılmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Aksa Akrilik olarak yarım asırlık tarihimiz boyunca akrilik elyafın yeni kullanım alanlarını bulmaya öncelik verdik. Bu doğrultuda, Aksafil ile yeni iplik eğirme teknolojisi Air Jet tekniğinde de akrilik elyafın kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Yatırımımız sayesinde yepyeni bir akrilik deneyimi sunarken verimlilik ve çevre odaklı, doğaya saygılı üretimle sektörde model olacak bir fabrika kuracağız. 200 kişilik yeni istihdam hedefimizde kadınlara öncelik vererek yüzde 50'ye yakın kadın çalışan oranıyla iş gücüne katılıma destek olacağız. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle Türkiye'ye değer kazandıracak yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.