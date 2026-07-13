Aksa Enerji Gana'da Kombine Çevrim Santralini Tamamladı - Son Dakika
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Aksa Enerji Gana'da Kombine Çevrim Santralini Tamamladı

13.07.2026 17:04
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Aksa Enerji, Gana'daki Kumasi Santrali'nin ilk fazını kombine çevrimle 179 MW kapasiteyle tamamladı.

Aksa Enerji, Gana'daki Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 179 megavat kurulu güce sahip ilk fazının kombine çevriminin tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak ayından beri 130 megavat kapasiteyle basit çevrim olarak ticari üretime devam eden santral, gerçekleştirilen teknolojik dönüşümle daha yüksek verimlilik sağlayan kombine çevrim yapısına kavuştu. Böylece şirketin Gana'daki toplam kurulu gücü, Tema Santrali ile birlikte 549 megavata ulaştı.

Aksa Enerji, Afrika'daki büyüme stratejisini yüksek verimli ve uzun vadeli yatırımlarla güçlendirmeyi sürdürüyor. İki faz halinde yürütülen ve toplamda 350 megavat kurulu güce ulaşması planlanan Kumasi Santrali, 20 yıl süreli ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında Aksa Enerji tarafından finanse edilip inşa edilirken, işletme ve bakım faaliyetleri de şirket tarafından yürütülüyor.

Kumasi Santrali, basit çevrimden kombine çevrime dönüştürülerek daha yüksek verimli bir yapıya kavuştu. Kombine çevrim teknolojisi sayesinde santral, aynı yakıt miktarıyla daha fazla elektrik üreterek Gana'nın ulusal şebekesine daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sağlayacak.

Bugüne kadar 40'ın üzerinde enerji santralini kendi mühendislik ve proje yönetimi kabiliyetiyle inşa edip işleten Aksa Enerji, sahip olduğu teknik bilgi birikimini yerel mühendis ve teknisyenlere aktararak bölgedeki operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, enerji arz güvenliğinin, ülkelerin kalkınmasını ve yatırım iklimini etkileyen stratejik bir unsur olduğunu ifade ederek, "Aksa Enerji olarak global yatırımlarımıza bu perspektifle bakıyor, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kalıcı değer üreten projeler geliştiriyoruz. Bizim için Afrika'daki operasyonlarımızın amiral gemisi konumunda olan Gana ise bu stratejimizin somut bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

2017'den bu yana işletmeye devam ettikleri 370 megavat kurulu güçteki Gana Tema Santrali'nin ardından, Kumasi Santrali'nin de ilk fazını 179 megavat kurulu güçle kombine çevrim olarak tamamladıklarını kaydeden Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu yatırımla birlikte Gana'daki toplam kurulu gücümüzü 549 megavata çıkardık. Bu başarıda, Gana'daki operasyonlarımızda görev yapan ve istihdamımızın yüzde 64'ünü oluşturan 130'u aşkın yerel çalışanımızın emeği çok büyük. Aksa Enerji olarak global varlığımızı, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu, uzun soluklu ve karşılıklı değer yaratan yatırımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz."

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji arz güvenliğini destekleyen yatırımlarına devam ederken, esnek, hızlı ve verimli üretim modeliyle global enerji dönüşümünde aktif rol üstlenmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji Gana'da Kombine Çevrim Santralini Tamamladı - Son Dakika

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