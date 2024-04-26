Aksa Enerji, Kazakistan\'da 500 MW\'lik doğal gaz santrali kuracak

Ekonomi

Aksa Enerji Üretim AŞ, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu santralin Kazakistan'ın Çimkent şehrinde kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında santralin kurulumu için bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edildi.