Aksa Enerji, Kazakistan'da 500 MW'lik doğal gaz santrali kuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji, Kazakistan'da 500 MW'lik doğal gaz santrali kuracak

Aksa Enerji, Kazakistan\'da 500 MW\'lik doğal gaz santrali kuracak

Aksa Enerji Üretim AŞ, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kurma planları yapıyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde kurulacak olan santril için bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalandığını belirtti.

26.04.2024 11:40
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Aksa Enerji Üretim AŞ, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu santralin Kazakistan'ın Çimkent şehrinde kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında santralin kurulumu için bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji, Kazakistan'da 500 MW'lik doğal gaz santrali kuracak - Son Dakika

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