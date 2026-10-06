Aksaray Sultanhanı\'nda pancar hasadı başladı, Kaymakam Yerlikaya çiftçileri dinledi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden olan şeker pancarında hasat dönemi başladı. İlçede devam eden hasat çalışmalarını Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya yerinde inceleyerek üreticilerden bilgi aldı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da şeker pancarı hasadı başladı. Hasadın gerçekleştirildiği pancar tarlalarını ziyaret eden Kaymakam Tarık Yerlikaya, çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi aldı. Çiftçilerin yoğun bir çalışma yürüttüğü hasat döneminde üreticilerin talep ve beklentilerini de dinleyen Kaymakam Yerlikaya, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yerlikaya, emek ve alın teriyle üretim yapan çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.