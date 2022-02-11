Üye Girişi
Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

11.02.2022 16:38
Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi'nin organizasyonu ve katkısıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD Hibe Desteklemeleri programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi'nin organizasyonu ve katkısıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD Hibe Desteklemeleri programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda; Konya TKDK İl Koordinatörü Yavuz Uysal tarafından IPARD 11. Çağrı programı ve destekler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Akşehir'in IPARD desteklerinden yeterince yararlanması için Konya TKDK İl Koordinatörlüğü ile birlikte böyle bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Konya TKDK İl Koordinatörlüğümüze ve Koordinatör Yavuz Uysal'a bu bilgilendirme toplantısı için çok teşekkür ediyorum. Bu hibelerden yararlanma adına Akşehir Belediyemiz öncülüğünde Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamız, Akşehir Ziraat Odamız, Akşehir Ticaret Borsamızla beraber ön yönlendirme, danışma ve bilgilendirmeler için bir büro oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız tüm hemşehrilerimizin bu hibelerden en fazla anlamda yararlanabilmesini sağlamaktır. Çünkü ülkemizin tarım, hayvancılık ve sanayi konularında daha çok üretime ihtiyacı var" dedi.

Bilgilendirme toplantısına; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya TKDK İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir OSB Müdürü Murat Balaman, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Akşehir Belediyesi ile Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konu ile ilgili personeli ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

YORUMLAR
500

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, TKDK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Akşehir'de IPARD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement