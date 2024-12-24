Alanya'da İş Yeri Ruhsat Başvuru Süresi 31 Mart 2025'e Uzatılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'da İş Yeri Ruhsat Başvuru Süresi 31 Mart 2025'e Uzatılacak

Alanya\'da İş Yeri Ruhsat Başvuru Süresi 31 Mart 2025\'e Uzatılacak

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, işletmelerden gelen yoğun talep nedeniyle iş yeri ruhsat başvuru süresinin 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmasının planlandığını açıkladı.

24.12.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, iş yeri ruhsat başvuru süresinin 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmasının planlandığını ifade etti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, işletmelerden gelen yoğun talep ve yıl sonu yaklaşırken işletme sahiplerinin belge tamamlama süreçlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Özçelik, mevcut başvuru süresinin uzatılmasına yönelik bir düzenlemenin Ocak 2025 Belediye Meclisi Toplantısı'nda görüşüleceğini ve bu düzenleme ile sürenin 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmasının planlandığını ifade etti.

"31 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmasını planlıyoruz"

Başkan Osman Tarık Özçelik, şunları söyledi:

"01 Ekim 2024 tarihinde alınan Belediye Meclisi kararıyla 30 Eylül 2024 tarihinden önce aynı adreste ve aynı işkolunda faaliyet göstermekte olup asgari metrekare şartını sağlayamayan işletmelere, bir defaya mahsus olmak üzere işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapma imkanı tanınmıştır. Ancak başvuru süreçlerinde, özellikle itfaiye raporu gibi zorunlu belgelerin tamamlanması ve diğer kurumlarla gerçekleştirilen yazışmalarda yaşanan zaman ihtiyacı nedeniyle esnaflarımızın işlemlerini yetiştirmekte zorlandıkları görülmektedir. Ocak 2025'te gerçekleştireceğimiz Belediye Meclisi Toplantısı'nda başvuru süresinin 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatılmasına yönelik bir karar alınmasını planlıyoruz."

"Esnafımız işlemlerini daha rahat tamamlayabilecek"

Sürenin uzatılması halinde esnafın işlemlerini daha rahat ve düzenli bir şekilde tamamlamasına imkan sağlamış olacaklarını belirten Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi olarak başvuru süreçlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi adına tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve esnafın mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alanya'da İş Yeri Ruhsat Başvuru Süresi 31 Mart 2025'e Uzatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da İş Yeri Ruhsat Başvuru Süresi 31 Mart 2025'e Uzatılacak - Son Dakika
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