Alaşehir\'de 2026 Üzüm İhracat Sezonu Başladı

Türkiye'nin önemli sofralık üzüm üretim merkezlerinden Alaşehir'de 2026 yılı üzüm ihracat sezonu başladı. Superior Seedless üzümünün kesimine bugün başlanırken, ihracat yüklü ilk tırlar yarın yurt dışına hareket edecek.

Türkiye'nin önemli sofralık üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2026 yılı üzüm ihracat sezonu başladı. Superior Seedless üzüm çeşidinde bugün kesimler yapılırken, ihracat yüklü ilk tırlar yarın yurt dışına uğurlanacak.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, yeni ihracat sezonunun başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, üretici, tüccar ve ihracatçılar için bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

2026 yılı üzüm ihracat sezonunun resmen başladığını belirten Soygür, "Bugün üzümlerimizin kesimi yapılacak, yarın da ihracat tırlarımız yola çıkacak. Üreticilerimiz, tüccarlarımız ve ihracatçılarımız için hayırlı, bereketli ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah sezon boyunca hem üreticimizin hem de ihracatçımızın yüzünün güldüğü, emeğinin karşılığını aldığı bir sezon geçiririz." dedi.

Superior Seedless üzüm çeşidiyle başlayan ihracat sezonunun, önümüzdeki günlerde farklı sofralık üzüm çeşitlerinin de hasadıyla birlikte yoğunlaşması bekleniyor.

İlk ihracat sevkiyatının başlamasıyla Alaşehir'deki üzüm bağlarında hasat hareketliliği artarken, üzüm işleme tesisleri ile paketleme işletmelerinde de yoğun mesai başladı. Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatında önemli paya sahip Alaşehir'den gönderilecek üzümler, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin pazarlarında tüketiciyle buluşacak.