Alaşehir’de Kontrollü Bağcılık Projesi

22.04.2026 14:59
Alaşehir'de çekirdeksiz üzüm üretiminde kaliteyi artırmayı hedefleyen projekt başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz üzüm üretiminde kaliteyi artırmak, pestisit kalıntısını azaltmak ve sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmak amacıyla Kontrollü-Kaliteli-Kalıntısız Bağcılık Projesi başlatıldı.

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı desteğinde Alaşehir Ziraat Odası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürüttüğü, Caberfakılı Mahallesi'nde uygulamaya konulan proje mahallede düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Üreticilere teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği programda ilk etapta 272 dekarlık alanda 9 üretici ile taze meyve sebze ihracatı yapan bir firma arasında sözleşmeli üretim modelinin hayata geçirildiği kaydedildi.

Alaşehir Tariş Kooperatifi Müdürü Yasin Uysal, projenin başarılı olmasıyla bölgedeki üzümün dünya pazarında daha güçlü yer bulacağını belirtti.

Üreticilerden İbrahim Zengin ise projenin kalıntısız ve kaliteli üretim açısından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında 5 ilaçlama cihazı, 2 dron ve bir erken uyarı sistemi temin edildi. Bağ alanına kurulan sistemle hastalık ve zararlı gelişimi anlık takip edilebilecek, elde edilen veriler doğrultusunda ilaçlama programı oluşturulabilecek, böylece gereksiz ilaçlamaların önüne geçilerek doğru zamanda ve doğru dozda müdahale sağlanacak.

Kaynak: AA

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
