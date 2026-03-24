Alaşehir\'de tarım için güç birliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla TARİŞ Üzüm Birliği ile Alaşehir Belediyesi arasında iş birliği mesajı verildi. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu ziyaret ederek bölge tarımına yönelik çalışmalar ve üreticilerin beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan bağcılık başta olmak üzere tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Yerel yönetim ile üretici birlikleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, bölge ekonomisine katkı sağlayacak ortak projeler üzerinde de değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için köklü kurumlarla birlikte hareket etmenin büyük önem taşıdığını belirterek, "TARİŞ gibi güçlü ve köklü bir kurumla omuz omuza çalışmak hem üreticilerimiz hem de ilçemizin tarımsal geleceği açısından son derece değerli. Nazik ziyaretleri için Sayın Ferhat Şen'e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen ise Alaşehir Belediyesi'nin tarıma verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, üreticinin güçlenmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Şen, yerel yönetimlerin desteğiyle Alaşehir üzümünün ve bölge tarımının markalaşma sürecinin daha da hız kazanacağını vurguladı. - MANİSA