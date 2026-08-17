Alaşehir Sulama Projesi\'nin İlk Etabı Tamamlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Dünya Bankası desteğiyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Projenin ilk etabında 28 bin 780 dekar tarım arazisi borulu basınçlı modern sulama sistemine kavuşturulurken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Alaşehir Ovası'nda sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Alaşehir'de yaklaşık yarım asır önce açık kanal sistemiyle inşa edilen sulama altyapısının yenilenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 136 bin 500 dekar tarım arazisini kapsayan projenin ilk aşamasında 28 bin 780 dekar alan modern sulama sistemiyle buluşturuldu.

"Alaşehirli üreticilerimizi dünya ile rekabet edebilir hale getireceğiz"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, eski açık kanal sistemlerinin zaman içerisinde yıprandığını belirterek, Alaşehir'de modern ve basınçlı sulama sistemine geçiş için Dünya Bankası desteğiyle özel bir proje geliştirildiğini ifade etti.

Balta, projenin ilk aşamasının 2026 yılının ilk aylarında tamamlandığını ve 28 bin 780 dekar arazinin bu yaz ilk kez modern sulama sistemiyle buluştuğunu belirterek, "Ön ödemeli sayaç sistemleri sayesinde bölgede hem su tasarrufu sağlıyoruz hem de bağlardaki rekoltenin ciddi şekilde artmasına imkan sağlıyoruz" dedi.

Yıllık 761 milyon TL zirai gelir artışı hedefleniyor

Projenin tamamlanmasıyla Alaşehir Ovası'nda sulama maliyetlerinin azalacağını ve tarımsal üretimde verimliliğin artacağını vurgulayan Balta, 2026 yılı rakamlarıyla yılda 761 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Projede yüzde 40 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı

Afşar Barajı'nın suyunun üzüm bağlarına borulu basınçlı sistemle ulaştırılması için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü kaydeden Balta, proje kapsamında 25 bin 77 metre çelik ve 144 bin 887 metre PE100 borunun sahaya indirildiğini belirtti.

Şu ana kadar 16 bin 21 metre çelik ve 83 bin 339 metre PE100 boru imalatının tamamlandığını aktaran Balta, ayrıca 347 adet sanat yapısı, basınç kırıcı vana yapısı, regülasyon havuzu, pompa istasyonu, istinat duvarları ve hava kazanı imalatlarının da tamamlandığını söyledi.

Projede yüzde 40 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirten Balta, hedeflerinin çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Alaşehirli üzüm üreticilerini dünya ile rekabet edebilir şartlara kavuşturmak olduğunu ifade etti.

17 mahalleyi kapsıyor

Manisa Alaşehir Sulama Projesi, Alaşehir ilçesindeki 17 mahallede bulunan tarım arazilerini kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Alaşehir Ovası'nda modern sulama altyapısının yaygınlaştırılması, suyun daha verimli kullanılması, sulama maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimde önemli ölçüde verim artışı sağlanması hedefleniyor.