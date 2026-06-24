Alfa Romeo 116 Yaşında! - Son Dakika
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Alfa Romeo 116 Yaşında!

24.06.2026 14:02
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Alfa Romeo, kuruluşunun 116. yılını ve müzesinin 50. yılını özel etkinlikle kutladı.

İtalyan otomotiv markası Alfa Romeo, kuruluşunun 116'ncı ve müzesinin 50'nci kuruluş yıl dönümünü özel etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1910'da Milano'da kurulan markanın çift dönüm noktası vesilesiyle İtalya'nın Arese kentindeki müzede özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden ve kültürlerden binlerce otomobil tutkununun katıldığı organizasyonda, dünya genelindeki 300'den fazla resmi Alfa Romeo kulübünün üyeleri de hazır bulundu. Etkinlik kapsamında müze içerisinde açılan "pop-up" mağazada ziyaretçiler, güncel model gamını inceleme ve yetkililerden bilgi alma imkanı buldu.

Markanın geçmişiyle geleceğini buluşturan özel tasarımlı yeni modellerin tanıtıldığı etkinlikte, BOTTEGAFUORISERIE programı kapsamında geliştirilen ve 33 adet üretilen Alfa Romeo 33 Stradale ile 10 adet üretilen Giulia Quadrifoglio Luna Rossa modelleri öne çıktı. İki İtalyan markası, 2027'de Napoli Körfezi'nde düzenlenecek Louis Vuitton 38. America's Cup yarışlarında da birlikte mücadele edecek.

Etkinlikte, Scuderia del Portello tarafından getirilen statik Formula 1 Alfa Romeo 183T, dinamik sürüş gösterilerine katılan GTAM ve Giulietta Spider "Sebring" modelleri de ziyaretçilerle buluştu.

İtalyan Alfa Romeo Sicili (RIAR), açık hava sürüşünü simgeleyen üç farklı Spider modeliyle etkinlikte yer alırken, Scuderia de Adamich tarafından desteklenen Alfa Romeo Driving Academy, özel tasarımlı bir Giulia Quadrifoglio ile müze koleksiyonundan Alfa Romeo 75 3.0 V6'yı sergiledi.

Sardinya'da gerçekleştirilen Preliminary Regatta'nın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan "Luna Rossa motorhome"u, geçit töreninde diğer modellerle yer aldı. Ayrıca, Luna Rossa Pazarlama Direktörü Vittorio Ferro'nun katılımıyla "Cagliari'deki Luna Rossa Üssünde Bir Gün" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Müze yılda 100 binden fazla ziyaretçiyi konuk ediyor

Kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından 2015'te yeniden ziyarete açılan Alfa Romeo Müzesi, her yıl 120 farklı ülkeden 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

"Timeline", "Beauty" ve "Speed" olmak üzere üç tematik bölümden oluşan müzede, ilk A.L.F.A. 24 HP modelinden Formula 1 araçlarına, Mille Miglia yarışlarından Autodelta dönemine kadar Alfa Romeo tarihine yön veren 70 özel model yer alıyor.

Müzede markanın havacılık faaliyetlerine, İtalyan Carabinieri teşkilatıyla devam eden işbirliğine ve 2020'de açılan özel koleksiyon alanına da yer veriliyor. Bu bölümde sergilenmeyen 200'den fazla araç, motor, prototip ve arşiv materyali korunuyor. Müze bünyesindeki Dokümantasyon Merkezi ise 6 kilometreyi aşan arşiv kapasitesiyle her yıl yaklaşık 10 bin araştırma talebine yanıt veriyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Alfa Romeo, Teknoloji, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alfa Romeo 116 Yaşında! - Son Dakika

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