Ali Rıza Bilal, TIW26'da 933 kilometrelik Antarktika kızak yolculuğunu anlattı

Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşmaları arasında yer alan "Türkiye Innovation Week"in (TIW26) son gününde, "kutup fatihi" ve olimpik sporcu Ali Rıza Bilal, Antarktika'da 933 kilometre boyunca yaklaşık 100 kilogramlık kızak çekerek gerçekleştirdiği yolculuğunda karşılaştığı zorlukları anlattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Mükemmelliğin Anatomisi: Zirve Performansın Ardındaki İnsan" başlıklı konuşmada Bilal, Antarktika yolculuğuna çıkma kararını, hazırlık sürecini ve kıtada yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Antarktika'nın 14,5 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avustralya'dan daha büyük bir kıta olduğunu belirten Bilal, kıtanın iç kesimlerinde son derece ağır iklim koşullarının hakim olduğunu söyledi.

Yolculuk öncesinde diğer kaşiflerle görüştüğünü ve onlara en çok korktukları anı sorduğunu aktaran Bilal, kaşiflerin Antarktika'da yalnız kaldıkları ilk anın büyük stres oluşturduğunu anlattıklarını belirtti.

Bilal, kendisinin ise bu anı uzun süredir beklediğini belirterek, "Uçak beni bırakıp gittiğinde ağzım kulaklarımdaydı. Çünkü 3,5 yıldır bu anı bekliyordum. Eşime, dostuma, aileme, sponsorlarıma, takipçilerime karşı sorumluluğum vardı. Acayip mutluydum." ifadelerini kullandı.

"Her gün 10 saat, 20 kilometre yapmaya çalışıyordum"

Antarktika'daki yolculuğunda yaklaşık 100 kilogramlık kızak çektiğini anlatan Bilal, 933 kilometrelik parkur boyunca zorlu hava ve arazi koşullarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bilal, günlük ilerleme hedeflerine ilişkin, "Her gün 10 saat, 20 kilometre yapmaya çalışıyordum. Her bir saatte bir mola veriyordum." şeklinde konuştu.

Kızakla ilerlemenin fiziksel açıdan büyük güç gerektirdiğine dikkati çeken Bilal, kızağın devrildiği durumlarda geri dönüp düzeltmek ve yeniden çekmeye devam etmek zorunda kaldığını, bunun bazı günler onlarca, hatta yüzlerce kez yaşanabildiğini anlattı.

Antarktika'da şiddetli rüzgarların buz yüzeyinde "sastrugi" adı verilen oluşumlara yol açtığını belirten Bilal, bunların ilerlemeyi güçleştirdiğini ifade etti.

Bilal, söz konusu oluşumlara ilişkin, "Rüzgar öyle bir vuruyor ki buza, böyle dalga formunda çıkıntılar yapıyor. En küçüğü 20 santimetre, en büyüğü 2,5 metre. Bunları geçmek zorundasınız. Bunlar benim korkulu rüyamdır." diye konuştu.

Kıtada sıcaklıkların çok düşük seviyelere indiğini ve rüzgarların son derece şiddetli estiğini dile getiren Bilal, yoğun sisin de yolculuğunu zorlaştırdığını söyledi.

Bilal, görüş mesafesinin azaldığı anları, "Hiçbir şey görmedim. Ayağımda siyah botlarım var. Botumun rengini görmeden ilerliyordum." sözleriyle anlattı.