Aliağa–Midilli Seferleri Beklentileri Aştı - Son Dakika
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Aliağa–Midilli Seferleri Beklentileri Aştı

Aliağa–Midilli Seferleri Beklentileri Aştı
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Aliağa–Midilli seferlerinde 35 bin yolcu sayısına ulaşıldı, Aliağa güçlü konumunu koruyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Nisan ayında başlayan Aliağa–Midilli seferlerinde ilk sezon olmasına rağmen 35 bin yolcu sayısına ulaşıldığını ve bu performansın uluslararası yolcu taşımacılığı açısından beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Deniz Yolcu İskelesi'nin (Aliaport) acente botlarının güvenli ve düzenli hizmet sunmasındaki önemine değindi. Nisan ayında başlatılan Aliağa–Midilli hattına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ilk sezon olmasına rağmen 35 bin yolcu sayısına ulaşıldığını ve bu performansın uluslararası yolcu taşımacılığı açısından beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

2026 yılının Ocak–Temmuz dönemine ilişkin yük ve konteyner verilerini paylaşan Şimşek, Aliağa limanlarında elleçlenen net ton miktarının 50 milyon 456 bin 350 ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 52 milyon 471 bin 906 ton olduğunu hatırlatan Şimşek, yüzde 3,84 oranındaki azalışa rağmen Aliağa'nın net ton elleçlemede Türkiye'deki lider konumunu koruduğunu söyledi.

Paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk yedi ayında toplam groston elleçleme miktarı 65 milyon 318 bin 307 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,13 oranında azalış kaydedilirken Aliağa limanları, toplam groston elleçlemede Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Gemi trafiğine ilişkin verilerde ise 2026 yılı Ocak–Temmuz döneminde Aliağa limanlarına 3 bin 479 geminin uğrak yaptığı belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 3 bin 636 olarak gerçekleşti. Gemi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan gerilemeye rağmen Aliağa, Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Konteyner trafiğini de değerlendiren Şimşek, "2026 yılı Ocak–Temmuz döneminde TEU bazında elleçlenen konteyner miktarı 914 bin 131 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 50 bin 854 TEU olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre konteyner hacminde yüzde 13,01 oranında azalış yaşandı. Aliağa limanları, bu rakamlarla Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Aliağa yük elleçlemede güçlü konumunu koruyor

Yük hareketlerine ilişkin verilerde, 2026 yılının ilk yedi ayında Aliağa limanlarında yükleme net ton miktarı 19 milyon 821 bin 671 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüklemede yüzde 6,83 oranında azalış kaydedildi.

Aynı dönemde boşaltma net ton miktarı ise 30 milyon 634 bin 679 ton olarak gerçekleşti. Boşaltmada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,81 oranında azalış kaydedildi. Aliağa limanları hem yükleme hem de boşaltma miktarında Türkiye genelinde ikinci sırada yer alarak ülke deniz ticaretindeki güçlü konumunu sürdürdü.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa–Midilli Seferleri Beklentileri Aştı - Son Dakika

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