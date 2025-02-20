Alihanov: Batılı Şirketlerin Ayrılması Fırsat Yarattı

Ekonomi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirterek, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz." dedi.

Alihanov, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen "Finansta Siber Güvenlik Forumu" kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan yeni yaptırımlar üzerinde anlaşmasını değerlendiren Alihanov, "Bence çok etkilenmeyeceğiz. Son yıllarda oraya sevkiyatı azaltmıştık. Alternatif pazarlar arayacağız." diye konuştu.

Alihanov, ABD ile Rusya arasında başlayan görüşmeler doğrultusunda Rus pazarına dönme ihtimali artan Batılı şirketlere ilişkin, "Endüstri genel olarak şirketler çıktıktan sonra gelişme için büyük fırsatlar elde etti." dedi.

Söz konusu avantajları bırakmak istemediklerini vurgulayan Alihanov, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz. Davranışları için bedel ödenmelidir. Uygun bir yönerge olduğunda vizyonumuzu hazırlayacağız." şeklinde konuştu.