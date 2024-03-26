ALKÜ ve Alanya Üniversitesi Rektörleri ALTSO Meclis Toplantısına Katıldı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner'in misafir olarak katıldığı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısında konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Alanya'mızın dinamiklerini meclis üyelerimizle buluşturmaya, kurumlar arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerçekleştireceğimiz bütün çalışmalarda 'ortak akıl' ile hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Kural'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ALTSO Başkanı Eray Erdem, Mart ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Erdem, ALTSO'ya yeni bir hizmet binası kazandıracaklarını ve bu konuda da sürekli Alanya Belediyesi ile fikir alışverişinde bulunduklarını meclis üyeleriyle paylaştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ALTSO'yu ziyaretiyle ilgili olarak da konuşan Başkan Erdem, Vali Şahin'i ALTSO'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
"Alanya'mızı tanıttık"
5-7 Mart 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'na da ALTSO heyeti olarak katıldıklarını ifade eden Başkan Erdem, "Turizmin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu önemli organizasyonda Antalya, Alanya ve tüm ülkemiz olarak işbirliği içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyduk" dedi. Başkan Erdem ayrıca, Antalya'da ve Ankara'da gerçekleştirilen toplantılar, komite toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak da meclis üyelerini bilgilendirdi.
"ALTSO ile ortak iş birliği çalışmalarımız ve projelerimiz var"
Başkan Erdem'in konuşmasının ardından ise ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ALTSO meclis toplantısına misafir oldu. Rektör Türkdoğan ve Rektör Güner, üniversitelerin faaliyetleri, açılması planlanan bölümler gibi konularda meclis üyelerine detaylı bilgiler vererek, "Ticaret odamızın meclis toplantısına misafir olmaktan memnuniyet duyduk. Zaten ALTSO ile ortak iş birliği çalışmalarımız ve projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu iş birliği çalışmalarımız güçlenerek devam edecek. Bizi bu toplantıya davet eden Başkan Eray beye teşekkür ederiz" dedi.
Kural ve Erdem'den teşekkür
ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem de Rektör Türkdoğan ve Rektör Güner'e toplantıya katılımlarından ve iş birliği çalışmalarından dolayı teşekkür edip, çalışmalarında başarılar dilediler. - ANTALYA
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