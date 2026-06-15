Allianz Küresel Sigorta Raporu Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Allianz Küresel Sigorta Raporu Yayınlandı

15.06.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Allianz, sigorta sektörünün 2026'da %5,3 büyüyeceğini öngörüyor; sağlık sigortası en hızlı büyüyecek.

Allianz, küresel sigorta sektörünü analiz ettiği raporu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Research tarafından hazırlanan Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026 raporu, sigorta sektörünün küresel ölçekte güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Buna göre sektör, geçen yıl 456 milyar avroluk ek prim üretimiyle toplam 6,9 trilyon avroluk büyüklüğe ulaştı. Büyüme hızı, bir önceki yılın yüzde 9,4'lük performansının altında kalsa da son 10 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşerek sigortaya olan talebin gücünü koruduğunu gösterdi.

Hayat sigortaları 2,86 trilyon avroluk prim üretimiyle sektörün en büyük segmenti olmayı sürdürürken, elementer sigortalar 2,32 trilyon avro ve sağlık sigortaları 1,69 trilyon avroyla onu takip etti.

Hayat sigortaları, 2025'te yüzde 6,9 büyürken, sağlık sigortaları küresel ölçekte büyümesini sürdürdü. Özellikle Asya pazarları hem hayat hem de sağlık sigortalarında büyümenin itici güçleri arasında yer aldı.

Jeopolitik gelişmeler ve parçalanma (fragmantasyon), sigorta sektörünü şekillendiren temel güçler haline geliyor. Daha parçalı küresel ekonomi risk ortamlarını daha karmaşık hale getirirken, sınırlar ötesi iş modellerini zorluyor ve geleneksel çeşitlendirme (risk dağıtımı) avantajlarını zayıflatıyor.

Aynı zamanda parçalanma, altyapı, enerji güvenliği ve politik risk sigortası gibi alanlarda koruma, dayanıklılık ve özel risk transferine olan talebi artırarak yeni büyüme fırsatları da yaratıyor.

Gelecek 10 yılda en hızlı büyüyen branş, sağlık sigortaları olacak

Sigorta şirketlerinin, bölgesel olarak daha dirençli operasyonel modeller inşa ederek, jeopolitik analizleri doğrudan "risk kabul" (underwriting) ve sermaye tahsisi süreçlerine entegre ederek ve yeni ortaya çıkan risklere özel ürünler geliştirerek bu duruma uyum sağlaması gerekecek.

Allianz Research'e göre gelecek 10 yılda en hızlı büyüyen branş, sağlık sigortaları olacak. Sağlık harcamalarındaki artış, yaşlanan nüfus ve bireylerin uzun vadeli finansal güvence arayışı sağlık ve hayat sigortalarına olan talebi artırmaya devam edecek.

Rapor, özellikle emeklilik dönemine hazırlık ve uzun yaşam risklerinin sigorta sektörünün büyümesinde belirleyici rol oynayacağına işaret ediyor.

Küresel sigorta sektörünün gelecek 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümesi beklenirken, elementer sigortalar branşında yıllık ortalama yüzde 4,7, hayat sigortalarında yüzde 4,9 ve sağlık sigortalarında ise yüzde 6,7 büyüme öngörülüyor.

Allianz Research, korumaya yönelik artan ihtiyacın sigorta sektörünü küresel ekonominin en istikrarlı büyüme alanlarından biri haline getirmeye devam edeceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Allianz Küresel Sigorta Raporu Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:41:00. #7.12#
SON DAKİKA: Allianz Küresel Sigorta Raporu Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.