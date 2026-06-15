Allianz Küresel Sigorta Raporu Yayınlandı

Allianz, küresel sigorta sektörünü analiz ettiği raporu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Research tarafından hazırlanan Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026 raporu, sigorta sektörünün küresel ölçekte güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Buna göre sektör, geçen yıl 456 milyar avroluk ek prim üretimiyle toplam 6,9 trilyon avroluk büyüklüğe ulaştı. Büyüme hızı, bir önceki yılın yüzde 9,4'lük performansının altında kalsa da son 10 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşerek sigortaya olan talebin gücünü koruduğunu gösterdi.

Hayat sigortaları 2,86 trilyon avroluk prim üretimiyle sektörün en büyük segmenti olmayı sürdürürken, elementer sigortalar 2,32 trilyon avro ve sağlık sigortaları 1,69 trilyon avroyla onu takip etti.

Hayat sigortaları, 2025'te yüzde 6,9 büyürken, sağlık sigortaları küresel ölçekte büyümesini sürdürdü. Özellikle Asya pazarları hem hayat hem de sağlık sigortalarında büyümenin itici güçleri arasında yer aldı.

Jeopolitik gelişmeler ve parçalanma (fragmantasyon), sigorta sektörünü şekillendiren temel güçler haline geliyor. Daha parçalı küresel ekonomi risk ortamlarını daha karmaşık hale getirirken, sınırlar ötesi iş modellerini zorluyor ve geleneksel çeşitlendirme (risk dağıtımı) avantajlarını zayıflatıyor.

Aynı zamanda parçalanma, altyapı, enerji güvenliği ve politik risk sigortası gibi alanlarda koruma, dayanıklılık ve özel risk transferine olan talebi artırarak yeni büyüme fırsatları da yaratıyor.

Gelecek 10 yılda en hızlı büyüyen branş, sağlık sigortaları olacak

Sigorta şirketlerinin, bölgesel olarak daha dirençli operasyonel modeller inşa ederek, jeopolitik analizleri doğrudan "risk kabul" (underwriting) ve sermaye tahsisi süreçlerine entegre ederek ve yeni ortaya çıkan risklere özel ürünler geliştirerek bu duruma uyum sağlaması gerekecek.

Allianz Research'e göre gelecek 10 yılda en hızlı büyüyen branş, sağlık sigortaları olacak. Sağlık harcamalarındaki artış, yaşlanan nüfus ve bireylerin uzun vadeli finansal güvence arayışı sağlık ve hayat sigortalarına olan talebi artırmaya devam edecek.

Rapor, özellikle emeklilik dönemine hazırlık ve uzun yaşam risklerinin sigorta sektörünün büyümesinde belirleyici rol oynayacağına işaret ediyor.

Küresel sigorta sektörünün gelecek 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümesi beklenirken, elementer sigortalar branşında yıllık ortalama yüzde 4,7, hayat sigortalarında yüzde 4,9 ve sağlık sigortalarında ise yüzde 6,7 büyüme öngörülüyor.

Allianz Research, korumaya yönelik artan ihtiyacın sigorta sektörünü küresel ekonominin en istikrarlı büyüme alanlarından biri haline getirmeye devam edeceğini vurguluyor.