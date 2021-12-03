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Allianz Türkiye, 7 yıldır üst üste en beğenilen sigorta şirketi oldu - Son Dakika

Allianz Türkiye, 7 yıldır üst üste en beğenilen sigorta şirketi oldu

03.12.2021 09:23
Allianz Türkiye, 7 yıldır üst üste en beğenilen sigorta şirketi oldu

Allianz Türkiye, Capital dergisinin 21. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri seçildi.

Allianz Türkiye, Capital dergisinin 21. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri seçildi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklama göre, Allianz Türkiye'nin iş dünyasının en beğenilen şirketleri arasındaki yeri bu yıl da değişmedi.

Capital dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında Allianz Türkiye, bu yıl da sigorta sektöründe birinci oldu. Allianz Türkiye, Capital dergisinin, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile Deutsche Telekom sponsorluğunda bu yıl 21. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında üst üste 7. kez sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçilirken, bireysel emeklilik kategorisinde de üst üste 4. kez lider oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Capital dergisinin başta itibar, güven ve toplum için yarattığı değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketleri belirlediği İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında yer almak her şirket için önemli bir başarı. Ekonomiye katkı, itibar, çalışan memnuniyeti, müşteri için yarattığı değer, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, finansal sağlamlık gibi birçok kriterde üst düzey performans sergileyen şirketlerin yer aldığı listede 'Sigorta' kategorisinde 7., 'Bireysel Emeklilik' kategorisinde ise 4. kez üst üste lider olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İş dünyasında büyümenin artık ekonomik olmaktan çok, topluma, müşterilere, çalışanlara ve tüm paydaşlara yaratılan değerle ifade edilen bir kavram haline geldiğini belirten Gürkan, "Allianz Türkiye olarak, varoluş amacımız 'Allianz Seninle'yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma, tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. Büyük bir emeğin ürünü olan çalışmalarımızın takdir görmesi bizleri gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Capital dergisinin bu yıl 21. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında şirketler; ekonomiye katkıları, çevreye karşı duyarlılıkları, itibar, çalışan memnuniyeti, müşteri için yarattığı değer, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, ürün ve hizmet kalitesi, güvenilirlik ve finansal sağlamlık gibi birçok kritere göre değerlendiriliyor. Listede, söz konusu alanlarda üst düzey performans sergileyen şirketler yer alıyor. Bu yıl rekor katılımla 600'ün üzerinde şirketi temsilen 1.980 yöneticinin katılımı ve bağımsız araştırmacılık kurallarıyla hassas bir şekilde hazırlanan çalışma, iş dünyasının 19 kriterde en iyi olmayı başaran şirketlerini belirlerken, geleceğin yıldız şirketlerine de ışık tutuyor.

Allianz Türkiye, 7 yıldır üst üste en beğenilen sigorta şirketi oldu

Bireysel Emeklilik, Telekom, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye, 7 yıldır üst üste en beğenilen sigorta şirketi oldu - Son Dakika Ekonomi


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