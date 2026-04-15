Alman Şirketleri Ekonomik Belirsizlikte Zirveye Ulaştı

15.04.2026 11:12
Ifo'nun anketine göre, Orta Doğu'daki gerilim Alman iş dünyasında belirsizliği artırdı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan son anket çalışmasına göre, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran ile yaşanan çatışma süreci, Alman şirketleri arasındaki belirsizliği son iki yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü, mart ayına ilişkin iş dünyası anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyor.

Şubat ayında yüzde 75,4 olan "gelecekteki iş gelişimini öngörmekte zorlanan şirketlerin oranı", mart ayında yüzde 78,6'ya yükseldi. Böylece Alman şirketlerinin ekonomik belirsizlik göstergesi, şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Belirsizliğin en yoğun hissedildiği alan yüzde 87,7 ile imalat sektörü oldu. Sektördeki belirsizlik oranının ekim 2021'den bu yana yüzde 80'in üzerinde seyretmesi dikkati çekti.

Kimya sektöründe belirsizlik oranı yüzde 95'e ulaşırken, kauçuk ve plastik üreticilerinde bu oran yüzde 93,9 olarak kaydedildi.

Belirsizlik dalgası hizmet sektöründe de etkisini göstererek yüzde 66,6'dan yüzde 72'ye tırmandı. Özellikle taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 88,1'inin planlama sorunları yaşadığı belirtildi.

Ticaret sektöründe belirsizlik yüzde 84,4, inşaat sektöründe ise yüzde 73,4 seviyesine yükseldi.

"Belirsizlik süreci uzadıkça baskı daha da artacak"

Ifo Anketler Merkezi Başkanı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İran'daki savaş durumu, Alman ekonomisindeki belirsizliği gözle görülür şekilde artırdı. Birçok şirket için mevcut gelişmelerin kendi faaliyetleri üzerindeki sonuçlarını kestirmek şu an için oldukça güç." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, şirketlerin enerji fiyatlarındaki artıştan tedarik zinciri kesintilerine kadar pek çok riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Belirsizlik süreci uzadıkça, yatırımlar ve ekonomik büyüme üzerindeki baskı daha da artacaktır." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:27
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Advertisement
