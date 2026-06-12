Alman Tur Operatörleri Edremit'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alman Tur Operatörleri Edremit'te

12.06.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Körfezi'nde Alman tur operatörleri ile yerel turizmciler iş görüşmeleri yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Alman tur operatörleri Edremit Körfezi'ndeki turizmcilerle iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Edremit Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen programda, Alman tur operatörleri bölgedeki turizm paydaşlarıyla bir araya geldi.

Programda TGA Marmara Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başer, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu katılımcılara hitap ederek bölgenin turizm potansiyeli ve uluslararası pazarlardaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın tarafından sunum gerçekleştirildi, GMKA Turizm ve Kırsal Kalkınma Birimi Uzmanı Mehmet Ali Başaran tarafından Güney Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'nin turizm değerleri katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca Edremit Ticaret Odası tarafından hazırlanan bölge tanıtım filmi gösterildi.

Sunumların ardından Almanya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ile bölgedeki otel, seyahat acentesi ve turizm işletmelerinin temsilcileri ikili iş görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde bölgenin turizm olanakları, yeni tur programları, işbirliği fırsatları ve Alman turistlerin Kuzey Ege'ye ilgisinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Edremit Körfezi'nin sahip olduğu doğal güzellikler, Kaz Dağları, termal kaynaklar, gastronomi değerleri, zeytin ve zeytinyağı kültürü ile dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin tanıtıldığı etkinliğin, bölgenin uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Edremit Körfezi, Yerel Haberler, Edremit, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Tur Operatörleri Edremit'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zühal Gülsüm 35yörük Zühal Gülsüm 35yörük:
    başlık başlık da işin sonunda insan kazanamıyo knk turizm çok güzel de döviz ne olcak 0 0 Yanıtla
  • Ali Benzer Ali Benzer:
    merak ettim acaba Alman operatörleri gerçekten paket tur satın aldı mı yoksa sadece bilgi toplamaya mı geldiler 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Cansever Mehmet Cansever:
    yok ben bundan şüpheliyim arkadaş böyle görüşmelerden sonra hiç bi şey olmuyor da niye bu kadar gürültü koparıyorlar bence biri birini kandırıyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:58:18. #7.12#
SON DAKİKA: Alman Tur Operatörleri Edremit'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.