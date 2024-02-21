Almanya, büyüme beklentisini düşürdü

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye düşürdü.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Alman hükümetinin 2024 için Yıllık Ekonomik Raporu'nu "Rekabet gücünün sürdürülebilir olarak güçlendirilmesi" temasıyla yayımladı.
Buna göre, Alman hükümeti, bu yıl için Ekim 2023'te yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2 olarak revize edildi.
Raporda, ülkede geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, raporun sunumu için düzenlediği basın toplantısında, Alman ekonomisinin zayıf küresel ekonomi ve faiz oranlarındaki artışla yavaş toparlandığını belirtti.
Habeck, "Küresel ekonomik ortam istikrarsız ve küresel ticaret büyümesi tarihsel olarak düşük. Bu da Almanya gibi ihracat yapan bir ülke için bir zorluk." ifadesini kullandı.
Almanya'nın da yapısal sorunları olduğunu dile getiren Habeck, "Şu anda ihtiyacımız olan şey bir reformları hızlandırmaktır." diye konuştu.
Habeck, kalifiye işçi sıkıntısının şu anda Almanya'nın en büyük sorunu olduğunu anlatarak, bu durumun gelecek birkaç yılda kötüleşeceğini ve Alman ekonomisinin potansiyel büyümesini engelleyeceğini vurguladı.
Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturan Ukrayna- Rusya savaşına değinen Robert Habeck, ülkede enerji arzının güvende olduğunu ve enerji fiyatlarının da yine önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.???????
Habeck, Alman hükümetin 2025'te ülke ekonomisinin yüzde 1 seviyesinde büyümesini beklediğini de sözlerine ekledi.
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