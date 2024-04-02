Almanya'da Enflasyon Martta Yüzde 2,2'ye Geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon, martta yüzde 2,2'ye inerek, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da şubatta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,2'ye geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Nisan 2021'den (yüzde 2) beri en düşük değere geriledi. Ülkede enflasyon Mayıs 2021'de ise yine yüzde 2,2 seviyesindeydi.
Piyasalardaki beklenti de enflasyonunun martta yüzde 2,2'ye inmesi yönündeydi.
Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise 0,4 artış gösterdi.
AB uyumlu TÜFE de martta bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.
Almanya'nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ise şubatta yüzde 3,4 seviyesinden martta yüzde 3,3'e geriledi.
Ülkede aylardır enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar martta bir yıl öncesine göre yüzde 0,7 ve enerji ürünleri yüzde 2,7 düşüş gösterdi.
Enflasyon ECB hedefine yaklaşıyor
Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB'nin yaptığı tahminlere göre bu hedef uzakta değil.
ECB'nin bu hedefine diğer Avrupa ülkelerinin de giderek yaklaşması dikkati çekiyor. Fransa'da enflasyon yüzde 2,4'e gerilerken İtalya'da ise oran yüzde 1,3 ile bir süredir ECB hedefinin altında kalıyor.
Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,3 iken şubatta yüzde 3,1'e düştü.
ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık, ocak ve mart toplantılarında değişikliğe gitmedi.
ECB'nin, artık giderek artan şekilde ilk faiz indirimine doğru ilerlemesi de dikkati çekiyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart'ta, Bankanın muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Almanya, İtalya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları da faiz indirimi için haziran ayını işaret etmişti.
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.
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