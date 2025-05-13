Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı

Almanya'da yeni hükümetin etkisiyle yatırımcı güveni mayıs ayında 25,2 seviyesine yükseldi.

13.05.2025 13:58
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Almanya'da yatırımcı güveni, ülkede yeni Alman hükümetinin göreve başlaması ve ABD ve Çin arasında gümrük tarifesi anlaşmazlığının hafiflemesiyle mayısta 25,2 seviyesine yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, mayısta yeni Alman hükümetinin göreve başlaması ve ABD ve Çin arasında gümrük tarifesi anlaşmazlığının hafiflemesiyle ve istikrarlı enflasyon oranlarıyla geçen aya kıyasla 39,2 puan arttı.

Nisanda eksi 14 puan olan endeks, bu ay 25,2 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin mayısta 11,9 puana çıkması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise mayısta geçen aya kıyasla 0,8 puan düşerek eksi 82 puana indi. Beklenti, endeksin eksi 77'ye yükselmesi yönündeydi.

ZEW'in açıklamasında neredeyse tüm sektörlerde beklentilerin iyileşme gösterdiği aktarılarak, "Özellikle bankacılık sektörü ile otomobil ve kimya endüstrileri gibi ihracat yoğun sektörlerin yanı sıra metal, makine ve çelik üretiminde görünüm iyileşti. ECB'nin son faiz indirimi ve gelecekte beklenen faiz indirimleri özellikle inşaat sektörü için olumlu bir etki oluşturmaktadır." denildi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcıların beklentilerinin iyileştiğini belirterek, "Yeni federal hükümetin kurulması, tarife anlaşmazlıklarında bir miktar ilerleme ve enflasyon oranının istikrar kazanması iyimserliğin artmasına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi'nde güven arttı

Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de mayısta arttı. Söz konusu gösterge, mayısta geçen aya göre 30,1 puan artarak 11,6'ya yükseldi.

Nisanda sert düşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" ilan ederek, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çok sayıda ticaret ortağına yüksek gümrük vergileri uygulaması ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisanda 65,6 puan gerileyerek eksi 14 puana düşmesine neden olmuştu.

ABD en büyük ticaret ortağı

ABD, "Made in Germany" mallarının en önemli alıcısı konumunda bulunuyor. ABD, 2024'te 250 milyar avronun üzerinde ticaret hacmiyle Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştu. Almanya'dan ABD'ye 2024'te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geldi.

Almanya, 2024'te ABD'den 91,32 milyar avro değerinde mal ithal etti. Bu rakam ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi. 2023'e göre ise ABD'den ithalatta yüzde 3,4'lük düşüş görüldü. ABD, 2017'den bu yana Almanya'nın en çok ticaret fazlası verdiği ülke olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yatırımcı Güveni Arttı - Son Dakika

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