Almanya\'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,2 olarak kaydedildi

Ekonomi

Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda da değişmeyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü. 29 Nisan'da açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, nisanda yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,5 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,2 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, "Enflasyon oranı yılın başından beri yüzde 3'ün altında kalmaktadır. Özellikle enerji ve gıda fiyatları Ocak 2024'ten bu yana enflasyon oranı üzerinde düşürücü bir etki oluşturuyor. Ancak, gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksindeki değişim olarak ölçülen çekirdek enflasyon, yılın başından bu yana genel enflasyondan daha yüksek seyretmektedir." ifadesini kullandı.