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Almanya Ekonomisi Bu Yıl Küçülecek

Almanya Merkez Bankası, zayıf dış talep ve sanayi üretiminin yavaşlaması nedeniyle bu yıl ekonominin yüzde 0,1 küçülmesini bekliyor. Gelecek yıl için ise büyüme tahmini yüzde 0,4'e indirildi.

Almanya Ekonomisi Bu Yıl Küçülecek
15.12.2023 - 13:39,
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin zayıf dış talep ve sanayi üretiminin yavaşlaması nedeniyle bu yıl yüzde 0,1 küçülmesinin beklediğini bildirdi.

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,2'den 0,4'e indirdi.

Bankanın ekonomiye yönelik tahmin raporunda, sanayinin yavaşladığı, özellikle zayıf dış talebin bunda etkili olduğuna dikkat çekilerek ekonominin bu yıl yüzde 0,1 küçülmesinin beklendiği aktarıldı. Bundesbank, haziran tahmininde bu yıl için GSYH'de yüzde 0,3'lük düşüş öngörmüştü.

Raporda, "2025 ve 2026 yıllarında ekonomi sırasıyla yüzde 1,2 ve 1,3 oranında büyüyecek. Haziran ayındaki tahminle karşılaştırıldığında, ekonomide toparlanma yaklaşık dörtte üç oranında ertelenmiştir." denildi.

Almanya'da özel tüketimin "tereddütlü" olduğu, yüksek finansman maliyetlerinin yatırımları azalttığı vurgulanan raporda, Alman ekonomisinin 2026 yılında yeniden üretim potansiyeline ulaşacağı öngörüldü.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2024 yılının başından itibaren ekonominin büyüme patikasına geri dönmesinin ve kademeli olarak hız kazanmasının muhtemel olduğunu" belirterek, "Almanya'da enflasyon düşüyor, ancak her şeyin yolunda gittiğini söylemek için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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