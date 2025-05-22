Almanya Ekonomisi: Büyüme Beklentileri Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya Ekonomisi: Büyüme Beklentileri Düşürüldü

22.05.2025 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman ekonomistlerden 2025 için büyüme tahmini sıfıra revize edildi, durgunluk uyarıları yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da hükümete ekonomik konularda danışmanlık yapan beş ekonomist, 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Almanya'nın bu yıl ekonomik durgunluk yaşayacağı ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının yüzde sıfır seviyesinde kalacağı belirtildi.

Alman hükümetine danışmanlık yapan ekonomi profesörlerinden oluşan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten yüzde sıfıra düşürdü.

SVR'nin, Almanya ekonomisine ilişkin kamuoyuna sunulan ilkbahar raporunda, Almanya'nın bu yıl ekonomik durgunluk yaşayacağı ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının yüzde sıfır seviyesinde kalacağı belirtildi. Geçen sonbaharda açıklanan raporda bu oran yüzde 0,4 olarak öngörülmüştü.

ABD'nin uyguladığı korumacı gümrük politikalarının Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri

Almanya ekonomisinin hala belirgin bir zayıflık döneminden geçtiği vurgulanan raporda, küresel büyümeden sınırlı ölçüde faydalanabildiği ifade edildi. Raporda, ABD'nin uyguladığı korumacı gümrük politikalarının Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Uzmanlar, durgunluğun nedenleri arasında kapsamlı bürokratik süreçler, uzun onay prosedürleri ve fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gibi enerji dönüşümü kaynaklı yapısal değişimlere işaret etti. Ayrıca, toplumun yaşlanması ve yapay zekanın hızla yaygınlaşması gibi etkenlerin de ekonomik baskıyı artırdığı belirtildi.

Raporda, iş piyasasındaki değişimlerin sosyal riskler taşıdığı uyarısında bulunuldu. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşmenin, düşük gelirli gruplar için istihdam tehdidi oluşturduğuna dikkat çekilerek, "İş gücü piyasasındaki gelişmeler, toplumsal huzur açısından ciddi bir tehlike barındırıyor" ifadelerine yer verildi.

Ekonomik danışmanlar, durgunluktan çıkış için bürokrasinin azaltılması, altyapının modernize edilmesi ve teknolojik dönüşümlere uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Almanya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisi: Büyüme Beklentileri Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uyuyup kalmışım komiserim“ dedi, işin aslı bambaşka çıktı "Uyuyup kalmışım komiserim" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
Ertem Şener’den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
Minguzzi cinayetinde tartışmalı karara ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan ilk açıklama Minguzzi cinayetinde tartışmalı karara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Bornova’daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş Bornova'daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş
Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin’den yeni haber Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin'den yeni haber
Bakanlıktan İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza
Suudi prense ait yat Ölüdeniz’de Haftalık kirası dudak uçuklattı Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba’nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu
Jose Mourinho Roma Havalimanı’nda görüldü Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
17:02
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
17:02
Messi ile rakip olabilir Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
16:31
Real Madrid’den Barcelona’ya yılın transfer çalımı
Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı
16:22
Google’dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 12:22:54. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya Ekonomisi: Büyüme Beklentileri Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.