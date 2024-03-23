NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun teyit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.
Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, Almanya'nın dış ve mali tamponlarının, çeşitlendirilmiş ekonomisinin ve kurumsal etkinliğinin gelecek iki yıl boyunca yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam edeceği ifade edildi.
Açıklamada, etkili hükümet destek tedbirleri, Çin ekonomisinin yeniden açılması dahil ılımlı derecede sıkılaşan dış talep ve enerji arzı sıkıntısının olmamasının, artan küresel faiz oranlarına ve yüksek enerji fiyatlarının etkilerine rağmen Almanya'nın 2023'te bir resesyondan kaçınmasını sağlayacağı vurgulandı.
Dış çevre ve jeopolitiğin değişkenliğine işaret edilen açıklamada, bu sebeple 2024 yılında büyümenin zorlu olmaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, ülkede büyümenin 2023'te yüzde 0'a yaklaşması ve bu yıl yüzde 1'in biraz altında gerçekleşmesinin beklendiği, Ukrayna'daki çatışma, artan faiz oranları ve belirsiz jeopolitiğin gelecek birkaç yıl boyunca Almanya'nın ekonomisine yönelik riskler olmayı sürdüreceği aktarıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Standard & Poor's Almanya'nın Kredi Notunu Teyit Etti - Son Dakika
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