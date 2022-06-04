Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı

04.06.2022 08:49
Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurması, Kanada da satılacak.

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurması, Kanada da satılacak.

Kanada'dan gelen iş insanları, Alpedo dondurma fabrikasında buluştu. Burada, Maraş dondurmasının üretimi hakkında bilgiler alan Kanadalılar, dondurmanı ana kaynağı salep hakkında geniş bilgi edindi.

Kentin kültürel zenginlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen misafirler, bu kadar değerli kültürel mirasa sahip bir şehirde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Maraş dondurmasının ülkelerinde de olmasından duyduklarının mutluluğunu dile getiren Kanadalılar, bu lezzetlerin Kanada'da olacağını bilmelerinin kendilerine büyük bir heyecan yaşattığını vurguladılar.

Kanadalılar, daha sonda Kervanhan pastanesine geçerek gastromideki lezzetleri tattı.

Kanadalılara bakır işlemeli ürünler ve oyma sandık hediye edildi.

Temsili olarak hazırlanan Alpedo sandığının anahtarını Alpedo Kanada bayilik sözleşmesi sonrası gelen ekibe takdim edildi.

Kanada ile yapılan anlaşma sonrası açıklamada bulunan Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Alpedo'nun Kanada da olmasının ülke değerine ve Alpedo markamıza büyük katkı sağlayacak. Alpedo'yu en iyi şartlarda temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Kanada gibi bir çok ülke ile bayilik sözleşmesi imzalayarak Alpedo'nun bir dünya markası olarak pazarda büyük pay sahibi olacağına inanıyoruz. Bu anlamda yeni sözleşmeler yapılacak. Başta Alpedo ailesi olmak üzere bu markayı seven ve bu markayı bu yolda destekleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biliyorsunuz biz kendimizi kentin tanıtım elçisi olarak adadık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı
Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

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