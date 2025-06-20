ALS\'de Fiziksel Rehabilitasyonun Önemi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığında fiziksel rehabilitasyonun hastalığın seyrini yavaşlatmada önemli rol oynadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asil, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olarak tanımlanan ALS hastalığında bulguların hafif başladığını ancak tablonun zamanla kötüleştiğini kaydetti.

ALS'nin her 100 bin kişiden 2 ila 5'inde görüldüğünü, vakaların büyük çoğunluğunun aile öyküsü olmadan geliştiğini aktaran Asil, genetik yatkınlığa bağlı olarak ortaya çıkan vakaların oranının ise yüzde 5 ila 10 düzeyinde olduğu bilgisini paylaştı.

Asil, ALS hastalığın ortalama başlangıç yaşının 55 olmakla birlikte, klinik vakalar incelendiğinde çocukluk dönemi dışında hemen her yaşta ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

ALS'nin genellikle kol veya bacakta kas seğirmesi, güçsüzlük, yutma güçlüğü veya peltek konuşma ile başladığına işaret eden Asil, hastalığın erken bulgularının ise yürürken tökezleme, kol ve bacaklarda hafif güçsüzlük, konuşmada bozulma, yutma problemleri, kaslarda seyirmeler ve başı dik tutmada güçlük çekme olduğunu kaydetti.

Kesin bir tedavisi yok

Asil, bulguların yıllar içinde ilerlediğini ve ALS'nin hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gereken kasların kontrolünü etkilediğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalar son evrede yatağa bağımlıdır, solunum için desteğe ihtiyaç duyar ve yutma fonksiyonları bozulur. Kesin bir tedavisi bulunmaz ancak hastalığın seyrini yavaşlatan ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca fiziksel rehabilitasyon ekstremite kaslarına yönelik egzersizler, solunum ve yutma kaslarının rehabilitasyonu oldukça önemlidir."