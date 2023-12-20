 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bike Tarakcı atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bike Tarakcı atandı

Alternatif Bank, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bike Tarakcı'nın atandığını duyurdu. Tarakcı, bankanın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarını yönetecek.

Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bike Tarakcı atandı
20.12.2023 - 11:51,
Abone Ol

Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bike Tarakcı atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti.

Bankada İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, bu alanda uluslararası deneyime sahip Bike Tarakcı atandı.

Alternatif Bank'ın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek olan Tarakcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki yasal onayların ardından görevine başlayacak.

"İnsan kaynaklarını geliştirmek ve güçlendirmek bizim için kritik bir öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, Alternatif Bank olarak gelecek hedeflerine ilerlerken insan kaynaklarını geliştirmenin ve güçlendirmenin kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kırmızı, "Bu alandaki politikalarımızı, çalışanlarımızın sesini dinleyip onlara daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak üzerine şekillendiriyor, sürdürülebilir başarının da ancak bu yolla yakalanacağı bilinciyle hareket ediyoruz. Aramıza katılan yeni Genel Müdür Yardımcımız Bike Tarakcı'nın liderliğinde Bankamızın insanı odağına alan kurum kültürünün güçlenerek gelişeceğine gönülden inanıyor, bu vesileyle kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Bike Tarakcı da insan odaklı yaklaşımıyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Alternatif Bank ailesine katılmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tarakcı, "Çalışanlarıyla birlikte büyümeye önem veren Alternatif Bank'ta tüm ekip arkadaşlarımla el ele vererek işveren markamızı ve kurum kültürümüzü güçlendirmeye, insan kaynağımızı günümüz gereklerine uygun ve yenilikçi uygulamalarla geliştirmeye devam edeceğimize inancım tam." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Alternatifbank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bike Tarakcı atandı - Son Dakika


11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53
Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı

Son Dakika
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 Dolar/TL 29,1160 seviyelerinde işlem görüyor
10:43 Altının gramı güne yükselişle başladı
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bike Tarakcı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement