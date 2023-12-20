Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Bike Tarakcı atandı

Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bike Tarakcı atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti.

Bankada İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, bu alanda uluslararası deneyime sahip Bike Tarakcı atandı.

Alternatif Bank'ın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek olan Tarakcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki yasal onayların ardından görevine başlayacak.

"İnsan kaynaklarını geliştirmek ve güçlendirmek bizim için kritik bir öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, Alternatif Bank olarak gelecek hedeflerine ilerlerken insan kaynaklarını geliştirmenin ve güçlendirmenin kendileri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kırmızı, "Bu alandaki politikalarımızı, çalışanlarımızın sesini dinleyip onlara daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak üzerine şekillendiriyor, sürdürülebilir başarının da ancak bu yolla yakalanacağı bilinciyle hareket ediyoruz. Aramıza katılan yeni Genel Müdür Yardımcımız Bike Tarakcı'nın liderliğinde Bankamızın insanı odağına alan kurum kültürünün güçlenerek gelişeceğine gönülden inanıyor, bu vesileyle kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Bike Tarakcı da insan odaklı yaklaşımıyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Alternatif Bank ailesine katılmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tarakcı, "Çalışanlarıyla birlikte büyümeye önem veren Alternatif Bank'ta tüm ekip arkadaşlarımla el ele vererek işveren markamızı ve kurum kültürümüzü güçlendirmeye, insan kaynağımızı günümüz gereklerine uygun ve yenilikçi uygulamalarla geliştirmeye devam edeceğimize inancım tam." açıklamasında bulundu.