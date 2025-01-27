Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2024 Yılı Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2024 Yılı Projelerini Açıkladı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2024 Yılı Projelerini Açıkladı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen sosyal yardımlar, kültürel etkinlikler, altyapı çalışmaları ve kadın girişimcilere destek gibi önemli projeleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan, ilçenin daha güçlü ve kalkınmış bir hale geldiğini vurguladı.

27.01.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2024 yılı boyunca belediye tarafından gerçekleştirilen önemli projeleri ve hizmetleri canlı yayında kamuoyuyla paylaştı. Başkan, sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere, altyapı çalışmalarından kadın girişimcilere sağlanan desteğe kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Sosyal Yardımlar ve Halk kart uygulaması

Başkan Şehirli, göreve geldikleri günden itibaren Halk Kart Uygulaması ile ihtiyaç sahibi ailelere büyük destek sağladıklarını belirtti. Bu kapsamda, 4 bin 305 komşuya gıda yardımı, bin 976 aileye giyim, 333 aileye ise toplam 8 bin 807 öğün yemek verildi. Ayrıca, 444 aileye 222 ton yakacak yardımı yapılırken, Evde İftar Hizmeti ile 306 aileye toplamda 15.716 öğün yemek ulaştırıldı. Başkan, kırsalda yapılan tarımsal faaliyetlerle elde edilen buğday, ayçiçeği, un ve yağ gibi ürünlerin de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.

Kültür ve Sanat etkinlikleri

Başkan Şehirli, Altıeylül'de kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi. 2024 yılı boyunca, 58 kültürel etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Başkan, şu anda yarı yıl tatili kapsamında devam eden sinema ve tiyatro etkinliklerinin de halkla buluşturulduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor hizmetleri

Gençlerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz ve kış okullarında, 19 farklı branşta eğitim verildi ve toplamda 41.067 genç ve öğrenci çeşitli etkinliklerle buluşturuldu. Ayrıca, kütüphaneler ve Çocuk Üniversitesi ile 32 bin 413 öğrenciye çeşitli eğitim ve kültürel aktiviteler sunuldu.

Yeşil Alanlar ve Sokak Hayvanlarına Yardım

Altıeylül'deki 226 yeşil alan düzenlenerek temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Başkan Şehirli, ayrıca belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik ciddi bir yardımda bulunduklarını belirtti ve 6 bin 750 kg kedi maması ile 3 bin 600 kg köpek maması dağıtıldığını söyledi.

Altyapı çalışmaları ve yol yapımı

Altıeylül'deki altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Şehirli, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 94 mahallede toplam 221 bin 143,42 m kilit parke ve bordür döşeme işi ile 160,06 km yol altyapısı çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Kadın girişimcilere destek

Başkan Şehirli, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Mikrofinans Şubesi aracılığıyla 260 kadına toplam 1 milyon 945 bin TL kredi desteği sağlandığını söyledi. Bu desteğin, kadınların iş kurma ve ekonomiye katılım sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Başkan Hakan Şehirli, 2024 yılı boyunca yapılan bu projelerle Altıeylül'ün daha güçlü, daha yeşil ve daha kalkınmış bir ilçe haline geldiğini belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2024 Yılı Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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