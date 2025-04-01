Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi

Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifesi açıklamaları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan talebi artırırken, fiyatlar yeni rekor seviyelere ulaştı. Haftanın ikinci gününde gram altın 3.835,37 TL'ye yükselirken, ons altın 3.144,46 doları görerek tarihi seviyelerini test etti.

01.04.2025 09:52
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifesi açıklamaları ile ons altın haftanın ilk gününde 3 bin 110 dolar ile yeni rekor denemesi gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana değer kazancını yüzde 18,09 oranına taşıdı. Uzmanlar, piyasalardaki belirsizliğin sürmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtiyor.

Yılbaşı başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın ise 807,0 lira artarak yüzde 26,95 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yılda 2,325.45 liradan 3,801.71 liraya yükselerek yüzde 63,48 değerlendi.

GRAM ALTIN

Haftaya yükselişle başlayan gram altın, haftanın ikinci gününde de yükseliş ivmesini koruyor. Serbest piyasada gram altının fiyatı 1 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla 3.835,37 TL.

Çeyrek altın 6.270,84 TL, yarım altın 12.541,67 TL, Cumhuriyet altını ise 25.676,27 TL'den işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla ons altın 3.144,46 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN YATIRIMCILARINI NELER BEKLİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkeri kapsayacak yeni gümrük tarifleri getireceğini söylemesi altın piyasasında hareketliliği artırdı. Uzmanlar tarifelerin beklenenden hafif olması durumunda altın fiyatında geri çekilme beklerken, belirsizliklerin devam etmesiyle de orta ve uzun vadede altındaki yükselişin süreceğine işaret ediyor.

Trump'ın tarifeleri, merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik riskler ve FED'in faiz indirimi olasılığı küresel piyasalarda altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

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Son Dakika Ekonomi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi - Son Dakika

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