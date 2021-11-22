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Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı - Son Dakika

Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

22.11.2021 14:11
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

Avustralya'da metal dedektörüyle araştırma yapan bir adam, sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kayayı altın olduğunu düşünerek evine götürdü. Kayayı açmak için matkap ve asit dahil her şeyi deneyen adam, başarılı olamayınca Melbourne Müzesi'nden yardım istedi. Müze görevlileri bulunan nesnenin altından çok daha değerli olan bir göktaşı olduğunu ifade etti.

Avustralya'lı David Hole, 2015 yılında Melbourne'deki Maryborough Bölge Parkı'nda metal dedektörüyle araştırma yapıyordu. Dedektör, sarı bir kil içinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kaya tespit etti. Onu eve götürdü ve açmak için her şeyi denedi.

NE MATKAP İŞE YARADI NE DE ASİT

Hole bulgusunu kırmak için bir kaya testeresi, bir açılı taşlama makinesi, bir matkap denedi, hatta asitle ıslattı. Ancak, çatlak bile oluşturamadı. Ancak atmak yerine evinde tutmayı tercih etti.

GÖKTAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra Hole, külçeyi kimlik tespiti için Melbourne Müzesi'ne götürdü. Bulunan nesnenin altından çok daha değerli olan bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, Maryborough adını verdikleri 4,6 milyar yıllık göktaşını anlatan bilimsel bir makale yayımladılar.

"GÜNEŞ SİSTEMİNİN OLUŞUMU HAKKINDA İPUÇLARI SAĞLIYOR"

17 kilogramlık göktaşının bileşiminin yüksek oranda demir içerdiği açıklandı. TRT Haber'in aktardığı habere göre Melbourne müzesi jeologu Dermot Henry, "Meteoritler, uzay araştırmasının en ucuz biçimini sağlıyor. Bizi zamanda geriye götürüyorlar, Güneş Sistemimizin (Dünya dahil) yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları sağlıyorlar" dedi.

Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı

Avustralya, Metal, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı - Son Dakika Ekonomi


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