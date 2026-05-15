Altın Fiyatı Düşüşte: Kilogramı 6,654,600 TL - Son Dakika
15.05.2026 16:44
Standart altının kilogram fiyatı yüzde 3 düşüşle 6,654,600 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 654 bin 600 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 645 bin lira, en yüksek 6 milyon 848 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3 düşüşle 6 milyon 654 bin 600 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 562 milyon 617 bin 840,97 lira, işlem miktarı ise 830,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 769 milyon 851 bin 523,52 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.860.000,004.704,80
En Düşük6.645.000,004.554,35
En Yüksek6.848.100,004.706,00
Kapanış6.654.600,004.556,40
Ağırlıklı Ortalama6.664.981,964.628,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.562.617.840,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)830,18

Toplam İşlem Adedi60

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Düşüşte: Kilogramı 6,654,600 TL

