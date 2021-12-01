Altın fiyatları
01.12.2021 12:31
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.934,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4.934,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|754,80
|755,00
|745,50
|745,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.976,00
|4.997,00
|4.913,00
|4.934,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|688,60
|692,60
|680,00
|684,00
|Lira(Tam) Ziynet
|4.862,00
|4.882,00
|4.801,00
|4.821,00
|Yarım Ziynet
|2.431,00
|2.441,00
|2.401,00
|2.411,00
|Çeyrek Ziynet
|1.216,00
|1.221,00
|1.200,00
|1.205,00
Son Dakika 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:13 Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?