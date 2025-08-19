Altın Fiyatları 4.4 Milyon Liraya Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın Fiyatları 4.4 Milyon Liraya Geriledi

19.08.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 4 milyon 406 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 406 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 405 bin lira, en yüksek 4 milyon 416 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 418 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 203 milyon 706 bin 783,49 lira, işlem miktarı ise 1.182 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 243 milyon 525 bin 330,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.418.000,003.361,95

En Düşük4.405.000,003.338,00

En Yüksek4.416.900,003.370,00

Kapanış4.406.000,003.338,75

Ağırlıklı Ortalama4.410.589,893.356,86

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.203.706.783,49

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.182

Toplam İşlem Adedi58

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları 4.4 Milyon Liraya Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması 24 kişi serbest bırakıldı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı
Putin ve Zelenski buluşacak mı Trump’tan açıklama geldi Putin ve Zelenski buluşacak mı? Trump'tan açıklama geldi
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:01:26. #7.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları 4.4 Milyon Liraya Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.