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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 507 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 495 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 535 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,01 azalışla 2 milyon 507 bin 500 lira oldu. KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 80 milyon 118 bin 193,77 lira, işlem miktarı ise 430,43 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 133 milyon 838 bin 299,70 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, AgaBullion Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

10.07.2024 16:59
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 507 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 495 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 535 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,01 azalışla 2 milyon 507 bin 500 lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 508 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 80 milyon 118 bin 193,77 lira, işlem miktarı ise 430,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 133 milyon 838 bin 299,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, AgaBullion Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.508.000,002.360,00

En Düşük2.495.000,002.350,00

En Yüksek2.535.000,002.386,90

Kapanış2.507.500,002.380,00

Ağırlıklı Ortalama2.523.088,712.379,09

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.080.118.193,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)430,43

Toplam İşlem Adedi27

Kaynak: AA

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