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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 999,50 liraya geriledi.

04.11.2024 17:50
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 999,50 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 137 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 123 bin 999,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 129 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 744 milyon 516 bin 423,96 lira, işlem miktarı ise 1.892,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 772 milyon 537 bin 371,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.129.000,002.840,00

En Düşük3.000.000,002.725,00

En Yüksek3.137.000,002.837,00

Kapanış3.123.999,502.825,85

Ağırlıklı Ortalama3.064.426,712.777,29

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.744.516.423,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.892,49

Toplam İşlem Adedi43

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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