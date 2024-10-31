Altın Fiyatları Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul'da 3 milyon 137 bin liraya düştü.

31.10.2024 17:46
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 137 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 137 bin lira, en yüksek 3 milyon 147 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 137 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 158 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 467 milyon 933 bin 234,86 lira, işlem miktarı ise 467,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 482 milyon 550 bin 612,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, QNB Bank ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.158.000,002.868,95

En Düşük3.137.000,002.780,00

En Yüksek3.147.000,002.872,00

Kapanış3.137.000,002.861,40

Ağırlıklı Ortalama3.144.176,63

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.467.933.234,86

Toplam İşlem Miktarı (Kg)467,65

Toplam İşlem Adedi23

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Geriledi - Son Dakika

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