Altın Fiyatları Günü Yükselişle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin lira olarak tamamladı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 453 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 498 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda ise yüzde 0,2 artışla 2 milyon 485 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 480 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 456 milyon 540 bin 542,78 lira, işlem miktarı ise 1.799,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 462 milyon 165 bin 970,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, DenizBank, ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.480.000,00 2.388,00 En Düşük 2.453.000,00 2.360,35 En Yüksek 2.485.498,00 2.405,00 Kapanış 2.485.000,00 2.405,00 Ağırlıklı Ortalama 2.482.280,23 2.394,24 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.456.540.542,78 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.799,23 Toplam İşlem Adedi 55

Kaynak: AA