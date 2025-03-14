Altın Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Altın ons fiyatı, Trump'ın gümrük vergisi politikaları ve jeopolitik risklerle 3 bin doları aştı.

14.03.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını 3 bin doları üzerine taşıdı.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ABD'nin yeni gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler ve Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı ilk kez 3 bin doları aşarak (3.001.20) rekor yenilemesinin ardından TSİ 14.02 itibarıyla 2 bin 993 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanırken, bu yıl 13 kez rekor yeniledi.

Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 17 artış kaydetmiş durumda.

ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından bu yana altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 değer kazanması dikkati çekti.

Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu.

Altının son dönemdeki yükselişinin, normalde ters rüzgarlar olarak nitelendirilebilecek yüksek faiz oranları ve güçlü dolara rağmen gerçekleşmesi dikkati çekiyor

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanı sıra jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentiler de güvenli liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.

Bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediği kanaatinde.

Analistler, karşılıklı gümrük tarifelerinin gelecek aylarda yeni bir piyasa kargaşası dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, böylelikle altının "cazip bir güvenli liman" olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması Esenler’de 60, Göktürk’te 250 lira İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması! Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu

14:53 Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
21:17 Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 15:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.