Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 930 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 840 bin lira, en yüksek 1 milyon 935 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 artışla 1 milyon 930 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 807 milyon 785 bin 884,67 lira, işlem miktarı ise 2.031,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 806 milyon 811 bin 557,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.920.000,00 2.025,00 En Düşük 1.840.000,00 1.972,25 En Yüksek 1.935.000,00 2.069,95 Kapanış 1.930.000,00 2.000,00 Ağırlıklı Ortalama 1.893.658,30 2.013,49 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.807.785.884,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.031,04 Toplam İşlem Adedi ???????97

Kaynak: AA