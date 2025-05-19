Altın Fiyatları Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Altının gram fiyatı haftaya 4.025 liradan başladı, ons fiyatı ise 3.227 dolar seviyesinde işlem görüyor.

19.05.2025 10:24
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 25 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 3 bin 998 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kazanarak 3 bin 227 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen, tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler söz konusu gelişmelerle risk algısının tekrar yükseleceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini kaydederek, geçen haftaki düşüş eğiliminden sonra altının ons fiyatının güne yükselişle başladığını vurguladı.

Bu arada, cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de art arda beşinci ayda düşüş gösterdi. Mayısta 50,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeks, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeyi ve tüm zamanların da en düşük ikinci seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 7,3'e tırmanarak 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de tüketici güvenindeki düşüş ve kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki hızlanmanın da yatırım aracı olarak altına yönelimde etkili olabileceğini ifade eden analistler, söz konusu gelişmelerin ardından dolar endeksinin haftaya yüzde 0,4 düşüşle 100,6 seviyesinden başladığının altını çizdi.

Analistler, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 190 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişe Geçti - Son Dakika

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