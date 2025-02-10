Altın Fiyatları Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 403 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 379 bin lira, en yüksek 3 milyon 404 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 340 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 530 milyon 182 bin 774,09 lira, işlem miktarı ise 1.045,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 668 bin 759,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.340.000,00 2.850,00 En Düşük 3.379.000,00 2.874,20 En Yüksek 3.404.000,00 2.941,00 Kapanış 3.403.000,00 2.874,20 Ağırlıklı Ortalama 3.395.317,66 2.923,85 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.530.182.774,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.045,76 Toplam İşlem Adedi 60

Kaynak: AA