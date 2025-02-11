Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Ekonomi

Altının gramı, yeni güne pozitif başlamasının ardından 3 bin 377 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 bin 364 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 377 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 620 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 943 dolar seviyelerini görerek bu yılki 8'inci rekorunu kırdı ve şu anda yüzde 0,9 primle 2 bin 917 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.