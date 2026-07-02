Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 3 Temmuz 2026 valörlü, 30 Haziran 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.