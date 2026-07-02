Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı - Son Dakika
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Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı

02.07.2026 17:23
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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. İki türde toplam 7.777 kg altın.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 3 Temmuz 2026 valörlü, 30 Haziran 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Tahvili ve Kira Sertifikası İhracı - Son Dakika

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