Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler - Son Dakika
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Ekonomi

Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: Külçe Altın, Cumhuriyet, ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı.

24.08.2024 11:17
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.688,002.748,002,2340,06
Cumhuriyet13.176,0017.735,0018.305,003,2138,93
ABD Doları29,555033,701034,00000,8915,04
Avro32,666037,061038,00002,5316,33
İngiliz Sterlini37,614043,453044,86503,2519,28
İsviçre Frangı35,292038,817040,04603,1713,47
(Sürecek)

Kaynak: AA

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