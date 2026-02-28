Altın ve Döviz Kazandırdı - Son Dakika
Altın ve Döviz Kazandırdı

28.02.2026 11:31
Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı, altın ve döviz fiyatları yükseldi.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,55 düşüşle 13.717,81 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.552,80 puanı, en yüksek 14.190,09 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 2,04 değer artışıyla 38.227,22 puan, sanayi endeksi yüzde 1,13 azalışla 16.668,14 puan, mali endeks yüzde 1,69 değer kaybederek 19.202,05 puan ve hizmetler endeksi yüzde 2,65 düşüşle 12.091,70 puan oldu.

Destek Finans Faktoring Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,41 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.

Destek Finans Faktoring AŞ'yi yüzde 12,61 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, yüzde 10,04 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 29,47 ile Kiler Holding, yüzde 13,69 ile Tekfen Holding, yüzde 12,10 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 468 milyar 320 milyon lirayla ASELSAN, 672 milyar 420 milyon lirayla Garanti BBVA ve 610 milyar 200 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artarak 43,9590 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,53 yükselerek 51,8800 lira oldu.

Geçen hafta 59,0610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 artarak 59,1420 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 0,84 değer kazanarak 57,1050 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa

