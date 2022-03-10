Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor

10.03.2022 08:41
Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasından sonra 932,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.492,5 lira, yarım altın da 2.985,1 liradan alıcı buluyor.

Rusya ve Ukrayna savaşının başlaması ardından yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftanın dördüncü gününde dalgalı seyir gösteriyor. Altının ons fiyatı ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından sert yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor

Gram altın alış: 932,5

Gram altın satış: 933,2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın alış: 1.492,5

Çeyrek altın satış: 1.529,8

YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor

Yarım altın alış: 2.985,1

Yarım altın satış: 3.059,7

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Son Dakika Ekonomi Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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