Rusya ve Ukrayna savaşının başlaması ardından yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftanın dördüncü gününde dalgalı seyir gösteriyor. Altının ons fiyatı ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından sert yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi.
Gram altın alış: 932,5
Gram altın satış: 933,2
Çeyrek altın alış: 1.492,5
Çeyrek altın satış: 1.529,8
Yarım altın alış: 2.985,1
Yarım altın satış: 3.059,7
Son Dakika › Ekonomi › Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor - Son Dakika