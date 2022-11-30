Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.052 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.730 lira, Cumhuriyet altını da 7.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.755 dolardan işlem görüyor.
Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını kaydetti.
Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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