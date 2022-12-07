Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.063 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.745 lira, Cumhuriyet altını da 7.075 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,3'lük yükselişin ardından şu sıralarda yüzde 0,15 artışla 1.775 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.063 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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